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Bundesliga : Leverkusen chute à Elversberg, Leipzig et Dortmund lancent leur saison

Le Bayer Leverkusen a chuté 3-2 samedi sur la pelouse d’Elversberg lors de la première journée de Bundesliga, pendant que le RB Leipzig et le Borussia Dortmund lançaient leur saison par des victoires.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Bundesliga : Leverkusen chute à Elversberg, Leipzig et Dortmund lancent leur saison
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Le promu sarrois a signé une entrée historique dans l’élite en battant Leverkusen pour son tout premier match de Bundesliga, alors que le club abordait la saison dans un statut d’outsider.

Leipzig a de son côté dominé le Borussia Mönchengladbach 3-0 grâce à des buts de Ridle Baku, Antonio Nusa et Rocco Reitz, pour un départ sans accroc.

L’Union Berlin et l’Eintracht Francfort se sont neutralisés 3-3 malgré le triplé de Younes Ebnoutalib, tandis que Cologne a renversé Hoffenheim 3-2 avec un doublé tardif de Thijs Dallinga. Mayence et Paderborn ont, eux, partagé les points sur un nul 0-0.

Dortmund a conclu la journée en battant Hambourg 2-0 grâce à Serhou Guirassy et Giannis Konstantelias, avant de terminer la rencontre à dix après l’expulsion de Samuele Inácio.

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