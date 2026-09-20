BENIN WEB TV

Serie A : Conceição et Bremer relancent la Juventus, l’Atalanta tombe encore

La Juventus a battu l’Atalanta 2-0, dimanche 20 septembre 2026 à l’Allianz Stadium, lors de la cinquième journée de Serie A. Francisco Conceição a ouvert le score en première période avant que Gleison Bremer ne scelle le succès turinois après la pause.

Geraud Antonio
Publié le à · Mis à jour le
FootballNous Suivre sur Google
Serie A : Conceição et Bremer relancent la Juventus, l’Atalanta tombe encore
Publicité
1 min de lecture
Lire en anglais
Google NewsCommenter

Conceição a trouvé l’ouverture à la 28e minute, en reprenant du gauche un centre tendu de Zeki Çelik au second poteau. La Juventus, agressive dès l’entame, avait déjà obligé Marco Carnesecchi à intervenir sur une tentative de Randal Kolo Muani.

L’Atalanta a eu une occasion nette de revenir au score au retour des vestiaires. Sur un coup de pied arrêté, Thomas Kristensen a placé une tête qui a lobé Guglielmo Vicario, mais Kolo Muani a dégagé le ballon sur sa ligne. La Juve a ensuite doublé la mise à la 77e minute, Bremer reprenant de la tête un corner d’Edon Zhegrova.

Ce succès prolonge la bonne semaine de la Juventus, qui avait également écrasé NEC 5-0 en Ligue Europa. En championnat, il s’agit de la troisième victoire des Bianconeri en cinq journées.

Publicité

La Juventus compte désormais 10 points et occupe la sixième place. L’Atalanta reste bloquée à 6 points après sa troisième défaite de la saison et recule au douzième rang.

Publicité

Articles liés

Serie A : Kolo Muani opéré d’un doigt, toujours disponible pour la JuventusSerie A : Kolo Muani opéré d’un doigt, toujours disponible pour la Juventus38 matches sans défaite, l’Espagne verrouille De la Fuente jusqu’en 203238 matches sans défaite, l’Espagne verrouille De la Fuente jusqu’en 2032Ligue des nations : l’Angleterre perd cinq joueurs avant le choc contre l’EspagneLigue des nations : l’Angleterre perd cinq joueurs avant le choc contre l’EspagneLigue des nations : Cole Palmer vers un forfait avant l’Espagne après son rappel en AngleterreLigue des nations : Cole Palmer vers un forfait avant l’Espagne après son rappel en Angleterre

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.