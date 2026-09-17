Europa League : la Juventus écrase NEC 5-0 avec cinq buteurs différents

La Juventus a lancé sa campagne d’ Europa League par une large victoire 5-0 contre NEC Nijmegen, jeudi 17 septembre à l’Allianz Stadium de Turin. Cinq joueurs différents ont marqué pour les Bianconeri lors de cette première journée de la phase de ligue.

Nico González a ouvert le score à la 9e minute en profitant d’une sortie manquée du gardien néerlandais Nikolas Polster. Kerim Alajbegović a doublé l’avantage à la 24e, avant que Nick Woltemade ne transforme un penalty à la 35e pour porter le score à 3-0 avant la pause.

La Juventus a ajouté deux buts en seconde période. Zeki Çelik a inscrit le quatrième à la 75e minute sur un service de Randal Kolo Muani, puis l’attaquant français a conclu le succès à la 82e après avoir pris la défense de vitesse et éliminé le gardien.

Le club turinois démarre ainsi la phase de ligue avec trois points et une différence de buts de +5. La Gazzetta dello Sport relève qu’il s’agit de la septième fois que la Juventus gagne son premier match d’une campagne européenne majeure avec au moins cinq buts d’écart.

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Luciano Spalletti s’est dit très satisfait de la victoire et de la prestation de son équipe après la rencontre. La Juventus se déplacera à Vigo pour affronter le Celta le 15 octobre lors de la deuxième journée de la phase de ligue.