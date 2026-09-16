Espí sauve le Real Madrid à Elche et le ramène à hauteur du Barça
Le Real Madrid s’est imposé 3-2 sur le terrain d’Elche, mardi 15 septembre, grâce à un but de Carlos Espí dans le temps additionnel. Les Madrilènes avaient mené 2-0 avant de voir Elche revenir à égalité, puis ont arraché leur cinquième victoire de la saison en Liga.
Le Real a pris l’avantage à la 25e minute sur un coup franc d’Arda Güler qui a touché le montant avant de rebondir sur le gardien Matías Dituro, crédité d’un but contre son camp. Kylian Mbappé a doublé la mise huit minutes plus tard, servi par Yan Diomande.
Elche a relancé le match en seconde période. Abiel Osorio a réduit l’écart de la tête à la 71e minute, avant que Fer Niño n’égalise à la 83e après une perte de balle madrilène. Le score était alors de 2-2 à l’approche du temps additionnel.
José Mourinho a lancé Carlos Espí à la 87e minute. L’attaquant a eu besoin de quelques minutes pour faire la différence : sur une action initiée à gauche, Mbappé l’a servi dans la surface et Espí a inscrit le but du 3-2 à la 91e minute, son deuxième but décisif tardif de la saison.
Ce succès porte le Real Madrid à 15 points en Liga, à hauteur du FC Barcelone, qui compte toutefois un match en moins. Elche reste sans victoire et occupe la dernière place avec deux points.
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