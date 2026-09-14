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Liga : Mbappé signe un doublé, le Real Madrid corrige le Rayo 4-1

Le Real Madrid a battu le Rayo Vallecano 4-1 samedi 12 septembre au Santiago-Bernabéu, avec un doublé de Kylian Mbappé. Le Français a ouvert le score sur penalty avant de sceller la victoire dans le temps additionnel.

Henry DONCHE
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Mbappé a transformé son penalty à la 14e minute après une faute sur Álvaro Carreras. Trois minutes plus tard, Carreras a doublé la mise, avant que Jude Bellingham ne porte le score à 3-0 à la 35e minute.

Le Rayo a réduit l’écart par Sergio Camello à la 51e minute et a davantage menacé après la pause. Le Real a néanmoins conservé son avance, avant le deuxième but de Mbappé à la 90e+1 sur une passe d’Arda Güler.

Ce doublé porte le total de l’attaquant français à sept buts en six matches depuis le début de la saison. Le succès contre le Rayo constitue aussi la quatrième victoire consécutive du Real Madrid au Bernabéu.

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Après cinq journées de Liga, le Real Madrid compte 12 points, avec quatre victoires et une défaite.

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