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Ligue des champions CAF : Pyramids bat Gor Mahia 5-1, 7-1 au cumul

Pyramids FC a battu Gor Mahia 5-1 dimanche 13 septembre à l’Air Defense Stadium du Caire et s’est qualifié pour le deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions CAF. Le club égyptien passe avec un score cumulé de 7-1.

André Kouagou Assane
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Walid El-Karti a ouvert le score à la 27e minute, avant que Nasser Maher ne double l’avantage dix minutes plus tard. Youssef « Obama » Ibrahim a porté la marque à 3-0 peu avant la pause.

David Okoth a réduit l’écart pour Gor Mahia avant la mi-temps. Pyramids a ensuite ajouté deux buts dans le temps additionnel par Mostafa « Ziko » Abdel-Raouf et Mahmoud « Zalaka » Abdel-Hafiz pour sceller le 5-1.

Le champion d’Égypte avait déjà remporté le match aller 2-0 au Kenya. Les deux victoires portent son total à sept buts marqués contre un encaissé sur l’ensemble de la confrontation.

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La CAF a confirmé la qualification de Pyramids pour le deuxième tour préliminaire, étape qui déterminera les clubs admis en phase de groupes.

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