Serie A : quatre buts en 12 minutes, Sassuolo fait tomber la Juventus 3-2

Sassuolo a battu la Juventus 3-2 dimanche 13 septembre au MAPEI Stadium, lors de la quatrième journée de Serie A. Le match a basculé dans les douze dernières minutes avec quatre buts, dont celui de la victoire inscrit par Vasilije Adzic dans le temps additionnel.

Sebastiano Esposito avait ouvert le score pour Sassuolo à la 65e minute. Entré en jeu, Edon Zhegrova a égalisé à la 82e après une erreur du gardien, relançant la Juventus dans une rencontre jusque-là fermée.

Kieron Bowie a redonné l’avantage aux Neroverdi à la 89e minute. Zhegrova a encore répondu dans le temps additionnel pour signer un doublé et ramener la Juventus à 2-2, avant qu’Adzic ne marque le but du 3-2 quelques instants plus tard.

Cette défaite est la première de la Juventus en championnat cette saison. Les Bianconeri restent à sept points après quatre journées et occupent la huitième place au terme de la rencontre.

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Avant ce déplacement, la Juventus n’avait encaissé qu’un seul but lors de ses trois premières journées de Serie A. Elle en a concédé trois face à Sassuolo.