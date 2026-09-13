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Ligue des champions CAF : Simba écrase Mighty Wanderers 6-1, 7-1 au cumul

Simba SC a écrasé Mighty Wanderers 6-1 dimanche 13 septembre à Dar es Salaam et s’est qualifié pour le dernier tour préliminaire de la Ligue des champions CAF. Le club tanzanien passe avec un score cumulé de 7-1.

Ousmane Traoré Samba
Ousmane Traoré Samba
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Ligue des champions CAF : Simba écrase Mighty Wanderers 6-1, 7-1 au cumul
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Déjà vainqueur 1-0 au Malawi lors du match aller grâce à Anicet Oura, Simba a rapidement pris l’ascendant au retour. À Uhuru Stadium, les Tanzaniens menaient 3-1 à la pause avant d’ajouter trois buts en seconde période.

Selon Ahram Online et The Citizen, la rencontre s’est terminée sur ce large 6-1, qui envoie Simba au tour décisif précédant la phase de groupes. Libasse Gueye s’est notamment distingué avec un doublé selon les deux comptes rendus.

Simba aborde ainsi le prochain tour avec une attaque en confiance, après sept buts inscrits sur l’ensemble des deux manches contre le champion malawite.

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Dans le même tour préliminaire, le FC San Pedro a également obtenu sa qualification face à Rivers United après un nul 2-2 au Nigeria.

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