BENIN WEB TV

Liga : 3 doublés de suite pour Lamine Yamal, le Barça reste parfait

Le FC Barcelone a battu Levante 4-2 dimanche 13 septembre à Valence et poursuit son sans-faute en Liga. Lamine Yamal a signé un nouveau doublé, son troisième en trois journées consécutives de championnat.

Mohamed ISSA
Publié le à · Mis à jour le
FootballNous Suivre sur Google
Liga : 3 doublés de suite pour Lamine Yamal, le Barça reste parfait
Publicité
1 min de lecture
Google NewsCommenter

Le Barça a pris le contrôle très tôt. Xavi Espart a ouvert le score à la 5e minute avant que Yamal ne fasse le break à la 19e. L’attaquant espagnol a ensuite transformé un penalty moins d’une minute après la reprise pour porter l’avantage catalan à 3-0.

Levante a relancé la fin de match avec deux buts d’Ivan Romero et Roger Brugué, mais Karim Adeyemi a scellé le succès barcelonais dans le temps additionnel. Cette victoire permet au Barça de compter cinq succès en cinq journées et trois points d’avance sur le Real Madrid.

Yamal confirme ainsi son début de saison spectaculaire avec trois doublés consécutifs en Liga. Quelques jours plus tôt, Hansi Flick l’avait placé parmi les candidats majeurs au Ballon d’Or 2026.

Publicité

Le club catalan enchaîne également une sixième victoire de suite toutes compétitions confondues avant ses prochaines échéances européennes.

Publicité

Articles liés

Ligue des champions CAF : Simba écrase Mighty Wanderers 6-1, 7-1 au cumulLigue des champions CAF : Simba écrase Mighty Wanderers 6-1, 7-1 au cumulLigue des champions CAF : San Pedro élimine Rivers United après un 2-2 à UyoLigue des champions CAF : San Pedro élimine Rivers United après un 2-2 à UyoMondial U20 féminin : le Nigeria file en huitièmes après un 10-1Mondial U20 féminin : le Nigeria file en huitièmes après un 10-1Sénégal : Édouard Mendy arrête après 59 sélections et un sacre à la CANSénégal : Édouard Mendy arrête après 59 sélections et un sacre à la CAN

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.