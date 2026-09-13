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Ligue des champions CAF : San Pedro élimine Rivers United après un 2-2 à Uyo

Le FC San Pedro s’est qualifié pour le deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions CAF après un nul 2-2 sur le terrain de Rivers United, dimanche 13 septembre 2026 à Uyo. Les deux équipes terminent à 3-3 sur l’ensemble des deux matches, mais le club ivoirien passe grâce aux buts inscrits à l’extérieur.

André Kouagou Assane
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Ligue des champions CAF : San Pedro élimine Rivers United après un 2-2 à Uyo
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La confrontation était restée ouverte après le 1-1 du match aller en Côte d’Ivoire. À Uyo, San Pedro a pris une avance de deux buts avant de voir Rivers United revenir à 2-2 en seconde période.

Le retour nigérian n’a pas suffi. Avec deux buts marqués à l’extérieur contre un seul pour Rivers United à l’aller, San Pedro conserve l’avantage au terme de la double confrontation et poursuit sa campagne continentale.

Cette qualification prolonge la présence du club ivoirien sur la scène africaine après sa campagne précédente en Coupe de la Confédération. En février, San Pedro avait notamment reçu l’USM Alger en Coupe CAF.

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Rivers United est éliminé dès ce premier tour préliminaire. Le deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions CAF est programmé en octobre selon le calendrier de la Confédération africaine de football.

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