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Manchester City à dix dès la 23e gagne le derby, Haaland punit United

Manchester City a battu Manchester United 1-0 dimanche 13 septembre 2026 à Old Trafford, lors de la quatrième journée de Premier League. Réduits à dix dès la 23e minute après l’expulsion de Phil Foden, les Citizens ont fait la différence en seconde période grâce à Erling Haaland.

Christian Mbeumo
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Manchester City à dix dès la 23e gagne le derby, Haaland punit United
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Foden a reçu un carton rouge direct après un accrochage avec Bruno Fernandes. Malgré l’infériorité numérique, City a résisté puis ouvert le score à la 60e minute, Haaland reprenant un centre de Josko Gvardiol. Le but a été validé après vérification de la VAR.

United a tenté de profiter de son avantage numérique, mais Gianluigi Donnarumma et la défense mancunienne ont contenu les occasions des Red Devils. Kobbie Mainoo a notamment trouvé le poteau, tandis que Bryan Mbeumo et Marcus Rashford ont également eu des situations sans parvenir à égaliser.

Avec cette victoire, Manchester City signe un quatrième succès en quatre journées de championnat et porte son total à 12 points. Haaland, déjà auteur d’un doublé lors du succès 2-0 à Porto en Ligue des champions, poursuit son début de saison prolifique.

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Manchester United subit de son côté sa 2e défaite en 4 journées de Premier League depuis le début de la saison.

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