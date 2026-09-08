Ligue des champions : Haaland offre à Manchester City un succès 2-0 à Porto

Manchester City a commencé sa campagne de Ligue des champions par une victoire 2-0 sur le terrain du FC Porto, mardi 8 septembre, grâce à un doublé d’Erling Haaland.

Après une première période sans but, l’attaquant norvégien a débloqué la rencontre dès la 47e minute. Sur un centre d’Enzo Fernández après une action initiée par Rayan Cherki, Haaland a placé une tête victorieuse pour donner l’avantage aux Anglais.

Porto a tenté de revenir et a maintenu la pression sur la défense mancunienne, mais City a résisté avant de faire définitivement la différence dans le temps additionnel.

Haaland a inscrit son deuxième but de la soirée sur un service de Rayan Aït-Nouri. Ce doublé porte son total à 58 buts en Ligue des champions, confirmant encore son efficacité dans la compétition européenne.

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Manchester City repart ainsi du Dragão avec trois points et un succès à l’extérieur pour le premier match européen de la saison sous Enzo Maresca.