Porto-Manchester City : Maresca annonce du temps de jeu à Bouaddi, McAidoo et Iliman Ndiaye

Enzo Maresca a annoncé qu’Ayyoub Bouaddi, Ryan McAidoo et Iliman Ndiaye devraient obtenir du temps de jeu mardi 8 septembre face au FC Porto. Manchester City ouvre sa campagne européenne à l’Estádio do Dragão avec l’intention d’intégrer rapidement plusieurs de ses nouvelles options à la rotation.

Dans des propos publiés par Manchester City après la victoire 1-0 contre Coventry, l’entraîneur italien a cité les trois joueurs parmi ceux qu’il souhaite exposer rapidement à la Ligue des champions sous les couleurs de City. Il n’a toutefois pas annoncé formellement son onze titulaire pour Porto.

Manchester City a confirmé lundi un groupe de 22 joueurs pour le déplacement au Portugal. Bouaddi, McAidoo et Ndiaye figurent tous dans la délégation, tout comme Erling Haaland, Phil Foden, Rayan Cherki, Enzo Fernández, Antoine Semenyo et Matheus Nunes. Jérémy Doku et Nico O’Reilly sont en revanche absents du groupe.

Bouaddi n’est pas un novice de la compétition : le milieu avait déjà été titulaire avec Lille lors de la victoire 1-0 contre le Real Madrid le 2 octobre 2024, le jour de ses 17 ans. Face à Coventry samedi, Iliman Ndiaye était titulaire avant de céder sa place à Ryan McAidoo à la 87e minute, tandis que Bouaddi est entré à la 76e minute à la place d’Enzo Fernández. Haaland avait inscrit l’unique but à la 26e minute.

Une rotation assumée avant le derby de Manchester

Maresca a également insisté sur la nécessité de gérer le temps de jeu d’Erling Haaland sur une saison chargée. Le technicien a expliqué que le Norvégien ne pourrait pas disputer toutes les rencontres intégralement, tout en rappelant que les choix dépendraient du plan de match. Aucune mise au repos du buteur n’a toutefois été annoncée pour Porto.

Le déplacement au Portugal intervient quelques jours avant le derby contre Manchester United. Cette séquence renforce l’intérêt d’une rotation progressive, alors que City doit désormais enchaîner Premier League, Ligue des champions et compétitions nationales.

Le FC Porto arrive avec un début de saison solide. Le club portugais est leader de son championnat et avait remporté ses cinq premières journées de Primeira Liga avant ce rendez-vous européen. Manchester City, lui, a gagné ses trois premiers matchs de Premier League.

Le coup d’envoi de Porto-Manchester City est prévu à 21h en France, soit 20h au Bénin, à l’Estádio do Dragão. Les compositions officielles doivent être communiquées à l’approche du match et permettront de mesurer jusqu’où Maresca pousse sa rotation dès la première journée.