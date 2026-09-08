LDC: les compos officielles de Real Madrid-Inter Milan, Porto-Manchester City, Dortmund-Villarreal
Découvrez les compos officielles des chocs Real Madrid-Inter Milan, Porto-Manchester City et Dortmund-Villarreal, prévus ce mardi soir (20h, GMT+1), dans le cadre de la première journée de la Ligue des champions.
Les compos officielles
Real Madrid : Courtois; Konaté, Dumfries, Huijsen; Trent, Fede Valverde, Bellingham, Brahim Díaz, Cucurella; Vinicius, Mbappé
Inter Milan : Josep Martínez; Bisseck, Pavard, Bastoni; Diouf, Çalhanoglu, Barella, Jones, Carlos Augusto; Lautaro Martínez, Thuram
FC Porto : Diogo Costa; Alberto Costa, Kiwior, Nehuén Pérez, Fernandes; Varela, Rosário, Gabri Veiga; William Gomes, André Silva, Pepê
Manchester City : Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Guéhi, Gvardiol; Bouaddi, Enzo Fernández; Semenyo, Cherki, Foden; Haaland
Borussia Dortmund : Kobel; Gadou, Anton, Svensson; Ryerson, Veerman, Sabitzer, Beier; Karetsas, Nmecha; Guirassy
Villarreal : Gulácsi; Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga, Sergi Cardona; Saliba, Comesaña, Pape Gueye, Buchanan; Oluwaseyi, Mikautadze
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