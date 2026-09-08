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Ballon d’Or 2026: le Capverdien Vozinha nommé parmi les meilleurs gardiens de l’année

Le gardien du Cap-Vert Vozinha figure parmi les nommés au trophée récompensant le meilleur gardien de but masculin de l’année 2026. Une distinction qui vient saluer ses performances remarquées avec sa sélection lors de la Coupe du monde.

Romaric Déguénon
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Football
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Ballon d’Or 2026: le Capverdien Vozinha nommé parmi les meilleurs gardiens de l’année
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Vozinha fait partie des gardiens retenus pour le trophée du meilleur gardien de but masculin de l’année 2026. La liste des nommés, dévoilée mardi, récompense notamment son parcours avec le Cap-Vert lors de la dernière Coupe du monde. À 40 ans, le portier capverdien devra faire face à une concurrence relevée.

Il est notamment opposé à l’Argentin Emiliano Martínez et au Sénégalais Édouard Mendy, ainsi qu’à huit autres gardiens en lice pour cette prestigieuse récompense. Le nom du vainqueur sera dévoilé le mois prochain à Londres, lors de la cérémonie du Ballon d’Or 2026.

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