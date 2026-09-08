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Amical: le Nigeria affrontera la Russie en octobre

Les Super Eagles poursuivront leur préparation avec une affiche internationale face à la Russie. La sélection nigériane se déplacera à Nijni Novgorod le 6 octobre, quelques jours après ses deux premiers rendez-vous des éliminatoires de la CAN 2027.

Romaric Déguénon
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Football
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Amical: le Nigeria affrontera la Russie en octobre
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La sélection nigériane affrontera la Russie en match amical international le mardi 6 octobre au stade de Nijni Novgorod, selon le Daily Post. Une rencontre qui offrira aux hommes d’Eric Chelle une opposition de prestige au lendemain du lancement de leur campagne africaine. Avant ce rendez-vous, les Super Eagles auront deux matches officiels au programme. Le Nigeria débutera les qualifications pour la CAN 2027 à domicile contre Madagascar, le vendredi 25 septembre, avant de se rendre en Guinée-Bissau quatre jours plus tard pour y défier les Djurtus, le mardi 29 septembre.

Cette série de rencontres permettra au sélectionneur nigérian de procéder à plusieurs ajustements et de mesurer son groupe face à un adversaire européen. Le Nigeria et la Russie se connaissent déjà. Les deux sélections s’étaient quittées sur un score de parité (1-1) lors d’un précédent match amical disputé le 6 juin 2025 au stade Loujniki, à Moscou. Cette nouvelle confrontation constituera donc une nouvelle occasion pour les Super Eagles de se mesurer à la sélection russe.

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