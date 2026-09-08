Dortmund-Villarreal : Bensebaini suspendu, le BVB privé de cinq joueurs

Borussia Dortmund abordera son entrée en Ligue des champions face à Villarreal avec cinq absences confirmées, ce mardi 8 septembre au Signal Iduna Park. L’international algérien Ramy Bensebaini est suspendu, tandis que Filippo Mané, Giannis Konstantelias, Emre Can et Nico Schlotterbeck manqueront également la rencontre.

Le club allemand a confirmé que Bensebaini doit purger une suspension héritée de la précédente campagne européenne. Schlotterbeck est lui aussi suspendu et reste en phase de récupération après une blessure à la cheville. Emre Can et Konstantelias sont toujours indisponibles en raison de blessures au genou.

La dernière mauvaise nouvelle concerne Filippo Mané. Le défenseur de 21 ans s’est blessé musculairement lors de la victoire 3-2 du Borussia Dortmund à Hoffenheim et, selon Niko Kovac, ne devrait pas revenir avant la prochaine trêve internationale.

Le technicien croate peut en revanche compter sur Daniel Svensson et Konstantinos Karetsas. Tous deux avaient été ménagés lors de la dernière séance collective, mais Kovac a assuré qu’ils étaient aptes et disponibles pour affronter Villarreal.

Un BVB diminué mais lancé sur une bonne dynamique

Dortmund reste sur un début de saison solide en Allemagne. Le club de la Ruhr a notamment bien lancé sa campagne de Bundesliga avant d’enchaîner les résultats positifs. Face à Villarreal, le BVB tentera de prolonger cette dynamique malgré les absences dans son secteur défensif.

Le contexte continental ajoute un enjeu supplémentaire à cette première journée de la phase de ligue. Dortmund fait partie des clubs attendus dans une édition où le tirage a réservé plusieurs affiches majeures dès l’ouverture.

Villarreal se présente de son côté en quête de relance après un début de saison compliqué en Liga. Le club espagnol n’a pas encore remporté de match de championnat et reste sur une défaite 3-2 à domicile contre le Deportivo La Corogne.

Le coup d’envoi de Dortmund-Villarreal est prévu à 20h00, heure du Bénin.