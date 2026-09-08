Mondial féminin U20 2026: le Bénin joue gros face à l’Argentine, le programme de ce mardi

Après avoir arraché un précieux nul contre le Mexique pour son entrée en lice, le Bénin retrouve l’Argentine ce mardi 8 septembre, lors de la deuxième journée du groupe A du Mondial féminin U20 en Pologne. Une rencontre déjà déterminante dans la course aux huitièmes de finale.

La deuxième journée des phases de poule de la Coupe du monde féminine U20 2026 s’ouvre ce mardi avec plusieurs affiches au programme. Logée dans la poule A, le Bénin défie l’Argentine à partir de 14 heures. Les Amazones cadettes ont parfaitement résisté pour leur première apparition dans la compétition. Menées 2-0 par le Mexique, elles ont trouvé les ressources nécessaires pour revenir à hauteur grâce à un doublé de Romaine Gandonou et décrocher le premier point de leur histoire en Coupe du monde U20.

Face à l’Argentine, les Béninoises auront donc l’occasion de franchir un nouveau cap. Leur adversaire a, de son côté, connu une entrée en matière difficile, battue 3-0 par la Pologne. Une victoire permettrait au Bénin de prendre une sérieuse option sur la qualification avant son dernier rendez-vous contre le pays hôte, vendredi.

Dans le même groupe, la Pologne et le Mexique s’affronteront quelques heures plus tard. Le classement reste particulièrement serré : la Pologne mène avec trois points, tandis que le Bénin et le Mexique comptent chacun une unité. La deuxième journée proposera également deux affiches dans le groupe B. Le Brésil, impressionnant vainqueur de la Tanzanie (4-1) lors de la première journée, affrontera le Canada, tandis que l’Angleterre, tenue en échec par le Canada (1-1), tentera de décrocher son premier succès face à la Tanzanie.

Le programme de ce mardi:

Groupe A

Bénin U20 – Argentine U20 — 14h

Pologne U20 – Mexique U20 — 17h

Groupe B