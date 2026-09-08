Ballon d’Or 2026: tirs à balles réelles entre Mbappé et Dembélé

À quelques semaines de la remise du Ballon d’Or 2026, la bataille médiatique fait déjà rage entre les principaux prétendants. Alors que Kylian Mbappé assume ouvertement ses ambitions, Ousmane Dembélé estime que le trophée devrait une nouvelle fois rester entre les mains d’un joueur du Paris Saint-Germain.

La course au Ballon d’Or 2026 s’annonce particulièrement disputée. Parmi les prétendants, Kylian Mbappé n’a pas caché son envie de décrocher la prestigieuse distinction. Le capitaine des Bleus considère notamment que son année, marquée par ses performances en sélection et au Real Madrid, peut lui permettre de prétendre au sacre.

Une ambition qui ne fait pas l’unanimité. Interrogé par France Football, Ousmane Dembélé, tenant du titre, s’est montré nettement plus affirmatif sur l’issue du scrutin. Le Parisien voit même le trophée rester dans la capitale française. « Je ne pense pas qu’il soit indécis, ce trophée. Je pense qu’il va rester dans les mains d’un joueur du Paris Saint-Germain. Mon top 3 ? Tout mélangé : « Kvara », Harry Kane, qui a fait une très, très bonne saison, et je pense Kylian Mbappé », a déclaré l’international français.

Dembélé refuse toutefois de se placer lui-même parmi les favoris. Une posture qui tranche avec celle de Mbappé, tout en mettant en avant la richesse de l’effectif parisien. Il cite notamment Michael Olise, Lamine Yamal, Fabian Ruiz et Willian Pacho parmi les joueurs susceptibles de prétendre au trophée. La réponse du lauréat 2025 est donc claire : pour lui, le prochain Ballon d’Or devrait encore récompenser un joueur du PSG. Reste désormais à savoir si les journalistes chargés du vote lui donneront raison.