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Kylian Mbappé à un but de Raúl en Ligue des champions

Kylian Mbappé compte 70 buts en Ligue des champions et occupe la sixième place du classement historique, selon l’UEFA.

Yves YAPO
Publié le à
Football
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Kylian Mbappé à un but de Raúl en Ligue des champions
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Raúl González, cinquième de ce classement, a inscrit 71 buts dans la compétition, indique l’UEFA.

Le classement est dominé par Cristiano Ronaldo avec 141 buts, devant Lionel Messi (129), Robert Lewandowski (109) et Karim Benzema (90), d’après l’UEFA.

Le Real Madrid reçoit l’Inter le 8 septembre pour la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions 2026-2027.

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