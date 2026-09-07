Kylian Mbappé à un but de Raúl en Ligue des champions
Kylian Mbappé compte 70 buts en Ligue des champions et occupe la sixième place du classement historique, selon l’UEFA.
Yves YAPOVoir tous ses articles
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Football
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Raúl González, cinquième de ce classement, a inscrit 71 buts dans la compétition, indique l’UEFA.
Le classement est dominé par Cristiano Ronaldo avec 141 buts, devant Lionel Messi (129), Robert Lewandowski (109) et Karim Benzema (90), d’après l’UEFA.
Le Real Madrid reçoit l’Inter le 8 septembre pour la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions 2026-2027.
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