BENIN WEB TV

Harry Kane reconnaît être candidat au Ballon d’Or 2026

À quelques semaines de la remise du Ballon d’Or 2026, Harry Kane assume son statut de prétendant à la prestigieuse récompense individuelle. L’attaquant du Bayern Munich estime toutefois que la course reste très ouverte, avec plusieurs grandes stars du football mondial également en lice.

Romaric Déguénon
Romaric DéguénonVoir tous ses articles
Publié le à · Mis à jour le
Football
11vues
Harry Kane reconnaît être candidat au Ballon d’Or 2026
Publicité
1 min de lecture
Google NewsCommenter

Le capitaine de l’équipe d’Angleterre, Harry Kane, a reconnu qu’il faisait partie des prétendants au Ballon d’Or 2026. L’attaquant anglais s’est confié à Owen Hargreaves dans un entretien qui sera prochainement diffusé sur HBO Max. Au cours de cet échange, Kane a notamment évoqué la course à la prestigieuse récompense individuelle, qui suscite chaque année de nombreux débats dans le monde du football.

Selon le buteur, la question de savoir qui mérite réellement le Ballon d’Or continue de diviser les observateurs et les acteurs du football. Kane figure parmi les sérieux candidats au trophée, aux côtés notamment de Kylian Mbappé (Real Madrid), Lamine Yamal (FC Barcelone), Khvicha Kvaratskhelia (PSG) et Rodri (FC Barcelone).

Articles liés

Cameroun : Pagou mise sur une sélection rajeunieCameroun : Pagou mise sur une sélection rajeunieKylian Mbappé affiche ses ambitions pour le Ballon d’OrKylian Mbappé affiche ses ambitions pour le Ballon d’OrLe PSG perd contre Monaco et reste à deux pointsLe PSG perd contre Monaco et reste à deux pointsLigue des champions : le Real Madrid privé de trois joueurs pour son entrée en lice face à l’Inter MilanLigue des champions : le Real Madrid privé de trois joueurs pour son entrée en lice face à l’Inter Milan

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.

Merci pour votre lecture — publicité
© 2026 BENIN WEB TV