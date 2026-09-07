Harry Kane reconnaît être candidat au Ballon d’Or 2026

À quelques semaines de la remise du Ballon d’Or 2026, Harry Kane assume son statut de prétendant à la prestigieuse récompense individuelle. L’attaquant du Bayern Munich estime toutefois que la course reste très ouverte, avec plusieurs grandes stars du football mondial également en lice.

Le capitaine de l’équipe d’Angleterre, Harry Kane, a reconnu qu’il faisait partie des prétendants au Ballon d’Or 2026. L’attaquant anglais s’est confié à Owen Hargreaves dans un entretien qui sera prochainement diffusé sur HBO Max. Au cours de cet échange, Kane a notamment évoqué la course à la prestigieuse récompense individuelle, qui suscite chaque année de nombreux débats dans le monde du football.

Selon le buteur, la question de savoir qui mérite réellement le Ballon d’Or continue de diviser les observateurs et les acteurs du football. Kane figure parmi les sérieux candidats au trophée, aux côtés notamment de Kylian Mbappé (Real Madrid), Lamine Yamal (FC Barcelone), Khvicha Kvaratskhelia (PSG) et Rodri (FC Barcelone).