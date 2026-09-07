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Le PSG perd contre Monaco et reste à deux points

Le PSG s’est incliné 2-1 contre l’AS Monaco au Parc des Princes le 4 septembre 2026, lors de la troisième journée de Ligue 1. Après trois journées, Paris totalise deux points.

Léon KABORÉ
Publié le à
Football
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Le PSG perd contre Monaco et reste à deux points
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Marquinhos a marqué pour le PSG à la 31e minute. Flávio Nazinho et S. Idumbo ont inscrit les buts monégasques aux 58e et 72e minutes.

Le club parisien avait commencé la saison par deux matches nuls, 2-2 contre Rennes puis 2-2 contre Lille.

L’AS Monaco avait remporté ses deux premiers matches de championnat avant son déplacement à Paris, selon la Ligue 1. Le Paris Saint-Germain doit recevoir le Slovan Bratislava le 9 septembre pour la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, a annoncé le Paris Saint-Germain.

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