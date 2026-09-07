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PSG: le club veut prolonger Khvicha Kvaratskhelia avant le Ballon d’Or

Le Paris Saint-Germain veut boucler la prolongation de Khvicha Kvaratskhelia avant la cérémonie du Ballon d’Or. Le club parisien entend ainsi sécuriser l’avenir de son ailier géorgien avant que son éventuel sacre ne rebattre les cartes dans les négociations.

Romaric Déguénon
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Football
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PSG: le club veut prolonger Khvicha Kvaratskhelia avant le Ballon d’Or
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Le Paris Saint-Germain souhaite sécuriser l’avenir de Khvicha Kvaratskhelia et accélérer les discussions autour d’une prolongation de contrat avant l’annonce du prochain Ballon d’Or. Selon L’Équipe, le club parisien chercherait ainsi à éviter que les négociations ne deviennent plus complexes si l’ailier géorgien venait à remporter la prestigieuse récompense individuelle.

Les échanges entre la direction du PSG et l’entourage du joueur auraient débuté il y a plusieurs semaines. Les discussions avanceraient dans un climat jugé particulièrement favorable et les deux parties seraient désormais proches d’un accord. Arrivé à Paris avec de grandes ambitions, Kvaratskhelia s’est rapidement imposé comme l’un des joueurs majeurs de l’effectif parisien. Le PSG entend donc prolonger l’aventure avec l’international géorgien et pourrait officialiser prochainement un nouvel engagement.

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