Carlos Tevez confirme que Cristiano Ronaldo et Messi vont jouer ensemble

Carlos Tevez prépare un jubilé qui pourrait entrer dans l’histoire du football. Pour son match d’adieu, prévu en décembre 2026 à Buenos Aires, l’ancien attaquant de Boca Juniors assure avoir obtenu l’accord de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo pour jouer ensemble.

La Bombonera pourrait être le théâtre d’une scène encore jamais vue. À l’occasion de son match d’adieu, Carlos Tevez rêve de réunir sur la même pelouse deux des plus grandes figures du football moderne : Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. L’ancien international argentin a lui-même confirmé avoir pris contact avec les deux stars afin de concrétiser cette idée pour son jubilé, annoncé en décembre 2026 à Buenos Aires. Tevez, qui a eu l’occasion de côtoyer Messi avec la sélection argentine et Ronaldo lorsqu’il évoluait à Manchester United, souhaite offrir au public une dernière occasion d’admirer les deux légendes sous le même maillot.

« Ce sont les deux plus grands joueurs de tous les temps », a notamment expliqué l’ancien buteur, qui dit avoir particulièrement insisté auprès de Cristiano Ronaldo. Son objectif est simple : voir les deux attaquants partager le même vestiaire, même le temps d’une rencontre symbolique. Selon Tevez, le Portugais aurait accepté l’invitation avant que Messi ne donne à son tour son feu vert. Si ces engagements se concrétisent, le rendez-vous pourrait devenir l’un des événements footballistiques les plus spectaculaires de l’année 2026.

🚨Carlos Tevez reveals Cristiano Ronaldo and Lionel Messi have agreed to play together in the same team for his farewell game in December 2026 at La Bombonera in Buenos Aires.



🗣️Carlos: “It has always been my dream to see Cristiano and Leo playing for one team. They’re the two… pic.twitter.com/WwVZG7ZBkW — Casmir (@wydcasmir) September 6, 2026

Pour Tevez, cette soirée aura également une forte dimension personnelle. Après une carrière marquée par ses passages à Boca Juniors, Manchester United, Manchester City et la Juventus, l’Argentin entend refermer définitivement le chapitre de sa carrière avec un spectacle à la hauteur de son parcours. Reste désormais à savoir si le rêve deviendra réalité. Une chose est certaine : voir Messi et Ronaldo évoluer dans la même équipe, même pour quelques minutes, constituerait une image historique.