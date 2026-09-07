Ligue des champions : le Real Madrid privé de trois joueurs pour son entrée en lice face à l’Inter Milan

Le Real Madrid disputera son entrée en Ligue des champions, mardi 8 septembre 2026 au Santiago Bernabéu face à l’Inter Milan, privé de trois joueurs suspendus : Eduardo Camavinga, Arda Güler et Bernardo Silva, tous sanctionnés pour des incidents disciplinaires survenus lors de la précédente édition de la compétition.

Güler et Camavinga ont tous deux été expulsés lors du quart de finale retour perdu face au Bayern Munich (défaite 4-3), pour un second carton jaune reçu en fin de rencontre. Güler avait été sanctionné après le coup de sifflet final pour contestation, Camavinga dans les derniers instants du match. Chacun purge une suspension d’un match.

Bernardo Silva, arrivé cet été au Real Madrid en provenance de Manchester City, doit lui purger une suspension contractée alors qu’il portait encore le maillot citizen : le Portugais avait reçu un carton rouge direct lors du huitième de finale retour disputé contre le club madrilène, sanctionné pour avoir arrêté un but de la main. Vinícius Júnior avait transformé le penalty consécutif.

Selon le règlement de l’UEFA, les suspensions liées à un carton rouge sont conservées d’une saison à l’autre, contrairement aux simples avertissements. C’est ce qui explique que les trois joueurs manquent ce premier rendez-vous européen de la saison malgré le changement d’exercice.

Un milieu de terrain déjà fragilisé

Ces trois forfaits obligent José Mourinho à revoir son dispositif pour ce choc d’ouverture. Le technicien portugais, nommé à la tête du club merengue jusqu’en juin 2029, devra également composer sans Aurélien Tchouáméni, toujours convalescent après la Coupe du monde.

Privé de plusieurs solutions dans l’entrejeu, le Real Madrid abordera ainsi son premier rendez-vous de la nouvelle phase de championnat de Ligue des champions avec un secteur du milieu de terrain largement remanié.