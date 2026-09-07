Ligue 1 : le triplé de Sinayoko offre au Paris FC une victoire historique à Marseille

Lassine Sinayoko a inscrit un triplé, dimanche 6 septembre 2026, lors de la victoire du Paris FC sur la pelouse de l’Olympique de Marseille (3-2), à l’occasion de la 3e journée de Ligue 1. L’attaquant malien, arrivé cet été en provenance de l’AJ Auxerre, porte à quatre son total de buts en trois matches de championnat.

Sinayoko a ouvert le score dès la 1re minute, avant de doubler la mise à la 19e. L’Olympique de Marseille est parvenu à revenir à 2-1, mais l’attaquant parisien a scellé la victoire des siens en transformant un penalty à la 86e minute.

Cette victoire est la première du Paris FC au Vélodrome depuis quarante-huit ans, selon Eurosport. Elle permet au club de la capitale de grimper à la deuxième place du championnat avec sept points, tandis que l’Olympique de Marseille concède un deuxième revers consécutif et recule à la dixième place.

Recruté cet été pour un montant estimé à 8 millions d’euros, Sinayoko, 26 ans, avait déjà montré de bonnes dispositions lors des deux premières journées : un match nul 0-0 concédé face à Troyes, puis une victoire 3-0 contre Nice, sa première apparition sous le maillot parisien.

Un profil complet pour l’attaque parisienne

Explosif et capable de prendre la profondeur, l’ancien Auxerrois multiplie les appels dans le dos des défenses tout en se rendant utile dans le pressing. Une activité qui lui permet de peser sur les défenses adverses, même lorsqu’il n’est pas directement impliqué dans les actions décisives.

Avec quatre buts inscrits en trois journées, l’international malien occupe déjà une place importante dans le dispositif du Paris FC. Le club, qui n’avait plus battu l’Olympique de Marseille depuis près d’un demi-siècle, mesure encore le potentiel de sa recrue estivale à mesure que la saison de Ligue 1 se poursuit.