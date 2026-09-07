Cameroun : Pagou mise sur une sélection rajeunie
DavidPagouadévoiléunesélectionlargementrajeuniepourlesdeuxpremièresjourniesdeséliminatoiresdelaCAN2027,arapporté
SelonL’Équipe,CarlosBalebaestabsentenraisond’uneblessure.AndréOnana,VincentAboubakar,Eric-MaximChoupo-Moting,ChristopherWooh,NouhouTolo,ÉJuniorDinaEbimbe,FrankZamboAnguissa,Georges-KévinNkoudouetMoukoudinefigurentpasnonplusdanslaliste.DavidPagouavaitprislatêtedelasélectionendécembre2025,avantlé’eliminationduCamerounparleMarocenquartsdefinaledelaCAN2025,surlescorede2-0.
L’Équipeindiquequ’AngelYondjo,19ans,BillNsongo,21ans,etEmmanuelMoungam,20ans,comptentparmilesjeunesjoueursmisenavant.Nsongoestappelépourlapremièrefois,tandisqueMoungamavaitdéjàétéconvoquéenmars.
ChristianKofane,MahamadouNagidaetJuniorSamuelKottofigurentégalementdanslegroupe,présentéparL’Equipecommetournéverslesjeunesjoueurs.
Commentaires
Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.