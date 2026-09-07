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Cameroun : Pagou mise sur une sélection rajeunie

DavidPagouadévoiléunesélectionlargementrajeuniepourlesdeuxpremièresjourniesdeséliminatoiresdelaCAN2027,arapportéL’ÉquipedansuncompterendudeLaurentGrandcolas.LeCamerounrecevralesComoresle24septembreavantdesedéplacerauCongole29septembre,danslegroupeG.

Anne Sophie
Publié le à
Football
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Cameroun : Pagou mise sur une sélection rajeunie
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SelonL’Équipe,CarlosBalebaestabsentenraisond’uneblessure.AndréOnana,VincentAboubakar,Eric-MaximChoupo-Moting,ChristopherWooh,NouhouTolo,ÉJuniorDinaEbimbe,FrankZamboAnguissa,Georges-KévinNkoudouetMoukoudinefigurentpasnonplusdanslaliste.DavidPagouavaitprislatêtedelasélectionendécembre2025,avantlé’eliminationduCamerounparleMarocenquartsdefinaledelaCAN2025,surlescorede2-0.

L’Équipeindiquequ’AngelYondjo,19ans,BillNsongo,21ans,etEmmanuelMoungam,20ans,comptentparmilesjeunesjoueursmisenavant.Nsongoestappelépourlapremièrefois,tandisqueMoungamavaitdéjàétéconvoquéenmars.

ChristianKofane,MahamadouNagidaetJuniorSamuelKottofigurentégalementdanslegroupe,présentéparL’Equipecommetournéverslesjeunesjoueurs.

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