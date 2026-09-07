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Real Madrid-Inter : un historique favorable aux Madrilènes

Le Real Madrid reçoit l’Inter au Santiago Bernabéu le 8 septembre, lors de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions 2026-2027.

Mohamed ISSA
Publié le à
Football
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Real Madrid-Inter : un historique favorable aux Madrilènes
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Selon l’UEFA, le Real Madrid a remporté 19 de ses 21 derniers matches de Ligue des champions contre des clubs italiens, pour deux défaites.

L’UEFA recense 19 confrontations entre le Real Madrid et l’Inter : dix victoires madrilènes, sept succès italiens et deux matches nuls. Le Real Madrid a gagné les quatre dernières oppositions, dont les deux rencontres de la phase de groupes 2021-2022.

L’Inter n’a plus gagné à l’extérieur contre un club espagnol depuis son succès 5-1 à Valence lors de la phase de groupes 2004-2005, rappelle l’UEFA.

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