Bertrand Traoré s’engage avec Wolverhampton pour une saison

Bertrand Traoré s’est engagé pour une saison avec Wolverhampton, a annoncé le club anglais ce lundi 7 septembre 2026. Libre après son passage à Sunderland, l’attaquant burkinabè de 31 ans retrouve la Championship, deuxième division anglaise, où évoluent désormais les Wolves depuis leur relégation de Premier League.

Capitaine de la sélection du Burkina Faso, fort de 91 sélections internationales, Traoré s’est engagé à titre gratuit, son contrat avec Sunderland ayant pris fin au printemps. Il retrouve un championnat qu’il connaît déjà bien pour y avoir évolué l’essentiel de sa carrière.

À Sunderland, sa dernière saison a été marquée par les blessures : l’ailier n’a disputé que douze rencontres de Premier League, pour un seul but inscrit, avant de quitter le club.

Wolverhampton occupe actuellement la dixième place de Championship après cinq journées de championnat. L’entraîneur portugais Cesar Peixoto a justifié ce recrutement par le profil polyvalent du joueur.

Un profil recherché par les Wolves

« Il a les bonnes caractéristiques : bon dans le un contre un, fort, gaucher et rapide pour attaquer l’espace », a déclaré Cesar Peixoto à propos de son nouveau joueur, cité par la presse anglaise.

Formé à Chelsea, où il est arrivé à seulement 18 ans, Bertrand Traoré y avait découvert la Premier League et la Ligue des champions avant de poursuivre son parcours à Aston Villa. Son expérience l’avait ensuite conduit en France, en Espagne, en Turquie et aux Pays-Bas, où il avait notamment évolué à l’Ajax Amsterdam.

À l’approche de ses 31 ans, l’international burkinabè entend profiter de cette nouvelle étape pour retrouver du rythme après une saison perturbée par les blessures. Wolverhampton, de son côté, vise un retour rapide en Premier League et compte sur son expérience du haut niveau anglais pour y parvenir.