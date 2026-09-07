PSG-Slovan Bratislava : Luis Enrique face au dilemme de la rotation pour l’entrée en Ligue des champions

Le Paris Saint-Germain affronte le Slovan Bratislava mercredi 9 septembre 2026, à 21h00, au Parc des Princes, pour la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions 2026-2027. Cette entrée en lice intervient après un début de saison poussif en Ligue 1 : battu 1-2 par l’AS Monaco vendredi 4 septembre, le club parisien pointe au treizième rang du championnat, avec deux points pris en trois journées (deux nuls et une défaite, pour un bilan de cinq buts marqués et six encaissés).

Face à un adversaire slovaque considéré comme accessible sur le papier, la question du rythme à donner à son équipe se pose pour Luis Enrique. L’entraîneur espagnol devra arbitrer entre la nécessité de retrouver de la solidité en championnat, où Paris peine à convaincre depuis le début de la saison, et celle de préserver certains cadres avant un enchaînement chargé de matches dans les prochaines semaines.

Dans le même temps, l’AS Monaco affiche un début de saison abouti : le club de la Principauté occupe la tête du classement de Ligue 1 avec neuf points, grâce à trois victoires en trois journées.

La saison dernière, pour sa précédente entrée en Ligue des champions, le PSG avait dominé l’Atalanta Bergame (4-0), le 17 septembre 2025, quelques mois après avoir remporté le titre européen face à l’Inter Milan.

Le Slovan Bratislava, champion de Slovaquie en titre, est entraîné depuis juin 2026 par l’Ivoirien Yaya Touré, ancien milieu de terrain du FC Barcelone et de Manchester City, quadruple lauréat du Ballon d’or africain entre 2011 et 2014 et vainqueur de la Coupe d’Afrique des nations 2015 avec la Côte d’Ivoire.

En qualifiant son équipe aux dépens du club slovène du NK Celje, battu 3-2 sur l’ensemble des deux manches, Yaya Touré est devenu le premier entraîneur africain à mener une équipe en phase de ligue de la Ligue des champions, une performance largement saluée dans la presse sportive internationale.

Un contexte propice à des choix mesurés côté parisien

Luis Enrique n’est pas coutumier des grands bouleversements lors des rendez-vous européens majeurs. Une éventuelle rotation mesurée lui permettrait de faire souffler plusieurs titulaires sans renoncer à l’équilibre de son équipe, dans une compétition qui ne laisse toutefois que peu de place à l’approximation, quel que soit le niveau supposé de l’adversaire du soir.

La rencontre sera arbitrée par l’Ukrainien Mykola Balakin, désigné par l’UEFA pour cette affiche.