Mondial féminin U20 2026, Chine: Huang Jiaxin prévient les Falconets du Nigeria

Après un départ tonitruant dans la compétition, la Chine s’apprête à défier le Nigeria lors de la deuxième journée du groupe F de la Coupe du monde féminine U20 2026. Auteur d’un triplé face à la Nouvelle-Calédonie, Huang Jiaxin s’attend à une opposition bien plus relevée contre les Falconets.

La sélection chinoise a idéalement lancé son Mondial. Opposée à la Nouvelle-Calédonie, lundi après-midi, l’équipe dirigée par Wang Jun s’est largement imposée (5-0) pour son entrée en lice dans la compétition. Grande artisane de ce succès, Huang Jiaxin s’est particulièrement illustrée. L’attaquante chinoise a inscrit trois des cinq buts de son équipe et s’est rapidement installée au centre des attentions.

Mais le prochain rendez-vous s’annonce autrement plus disputé. La Chine croisera désormais la route du Nigeria, qui devra impérativement réagir après sa défaite (2-0) face à l’Espagne, ancienne championne du monde. Forte de son large succès inaugural, la sélection asiatique sait toutefois qu’elle devra hausser son niveau de jeu face aux Falconets. Huang Jiaxin s’attend ainsi à un duel particulièrement exigeant pour la suite de la phase de groupes.