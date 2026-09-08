Ballon d’Or 2026: la liste des 30 nominés avec Messi et deux Africains
France Football a dévoilé ce mardi la liste des nominés pour le Ballon d’Or 2026 dans la catégorie masculine. Un groupe de 30 joueurs avec Mbappé et Lamine Yamal.
On connait désormais la liste des candidats en lice pour le Ballon d’Or 2026. Organisateur de la récompense suprême, France Football a publié ce mardi les 30 joueurs en lice pour le Graal. Et sans surprise, les têtes d’affiche à l’instar d’Harry Kane, Lamine Yamal ou encore Kylian Mbappé figurent dans le groupe. Sadio Mané et Lionel Messi sont aussi présents.
La liste des nominés:
Jude Bellingham – 23 ans – Angleterre – Real Madrid
Pau Cubarsi – 19 ans – Espagne – FC Barcelone
Marc Cucurella – 28 ans – Espagne – Chelsea puis Real Madrid
Ousmane Dembélé – 29 ans – France – Paris Saint-Germain
Luis Diaz – 29 ans – Colombie – Bayern Munich
Bruno Fernandes – 32 ans – Portugal – Manchester United
Erling Haaland – 26 ans – Norvège – Manchester City
Gabriel – 28 ans – Brésil – Arsenal
Harry Kane – 33 ans – Angleterre – Bayern Munich
Achraf Hakimi – 27 ans – Maroc – Paris Saint-Germain
Lamine Yamal – 19 ans- Espagne – FC Barcelone
Khvicha Kvaratskhelia – 25 ans – Géorgie – Paris Saint-Germain
Marquinhos – 32 ans – Brésil – Paris Saint-Germain
Sadio Mané – 34 ans – Sénégal – Al-Nassr
Lautaro Martinez – 28 ans – Argentine – Inter
Kylian Mbappé – 27 ans – France – Real Madrid
Nuno Mendes – 24 ans – Portugal – Paris Saint-Germain
Lionel Messi – 39 ans – Argentine – Inter Miami
Michael Olise – 24 ans – France – Bayern Munich
João Neves – 21 ans – Portugal – Paris Saint-Germain
Willian Pacho – 24 ans – Equateur – Paris Saint-Germain
Julian Quiñones – 29 ans – Mexique – Al-Qadsiah
Declan Rice – 27 ans – Angleterre – Arsenal
Rodri – 30 ans – Espagne – Manchester City puis FC Barcelone
Fabian Ruiz – 30 ans – Espagne – Paris Saint-Germain
Ferran Torres – 26 ans – Espagne – FC Barcelone puis Paris Saint-Germain
William Saliba – 25 ans – France – Arsenal
Dayot Upamecano – 27 ans – France – Bayern Munich
Vinicius Junior – 26 ans – Brésil – Real Madrid
Vitinha – 26 ans – Portugal – Paris Saint-Germain
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