Mondial féminin U20 2026: le Bénin lourdement battu par l’Argentine

Après son match nul contre le Mexique (2-2), le Bénin a subi une lourde défaite face à l’Argentine (0-8), ce mardi à Katowice, à l’occasion de la 2è journée de phase de poules de la Coupe du monde cadette. Les Amazones U20 devront désormais réaliser un exploit contre la Pologne pour espérer poursuivre leur aventure.

La marche était trop haute pour les Amazones U20. Après avoir obtenu un précieux point face au Mexique lors de leur première sortie, les Béninoises ont vécu une rencontre particulièrement difficile contre l’Argentine, ce mardi 8 septembre, à l’Arena de Katowice. Rapidement dépassées par le rythme imposé par leurs adversaires, les joueuses d’Abdoulaye Ouzérou ont rejoint les vestiaires avec un lourd retard de trois buts. L’Argentine, parfaitement en maîtrise, a ensuite continué sur sa lancée au retour des vestiaires.

Incapables de réagir, les Béninoises ont concédé cinq nouveaux buts en seconde période. Le score final, 8-0 en faveur de l’Albiceleste, traduit la nette domination de la sélection sud-américaine, qui a laissé très peu d’espaces à son adversaire. Cette défaite complique sérieusement la situation du Bénin dans le groupe A. Après deux journées, les Amazones devront impérativement relever la tête lors de leur dernier match de la phase de poules. Elles retrouveront la Pologne, pays hôte de la compétition, vendredi 11 septembre à 17 heures. Une rencontre qui s’annonce décisive pour les protégées d’Abdoulaye Ouzérou, désormais condamnées à réagir pour conserver leurs chances de qualification.