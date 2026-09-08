Ligue des champions : le Betis renverse Lille 3-2, Ethan Mbappé expulsé

Le Real Betis a renversé Lille 3-2, mardi 8 septembre au Stade Pierre-Mauroy, au terme d’un match spectaculaire comptant pour la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Lille avait parfaitement démarré avec l’ouverture du score d’Ayase Ueda à la 12e minute. Marc Bartra a égalisé à la 33e, mais Alexsandro Ribeiro a redonné l’avantage aux Nordistes trois minutes plus tard, permettant au LOSC de mener 2-1 à la pause.

Le Betis a complètement retourné la rencontre au retour des vestiaires. Bartra a signé son doublé à la 49e minute, avant que Troy Parrott ne marque le troisième but espagnol à la 53e sur une passe d’Isco.

La soirée s’est encore compliquée pour Lille lorsque Ethan Mbappé a été expulsé à la 56e minute. Réduits à dix, les Français n’ont pas réussi à revenir au score malgré leurs tentatives dans la dernière demi-heure.

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Le Betis quitte donc le Nord de la France avec trois points précieux, tandis que Lille entame sa campagne européenne par une défaite à domicile après avoir pourtant mené à deux reprises.