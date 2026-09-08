Ligue des champions : AEK Athènes bat LASK 1-0 grâce à Marin

AEK Athènes a débuté sa campagne de Ligue des champions par une victoire 1-0 contre LASK, mardi 8 septembre, lors de la première journée de la phase de ligue.

La rencontre s’est décidée à la 21e minute. Razvan Marin a trouvé l’ouverture sur un coup franc enroulé, donnant l’avantage au club grec.

Ce but est resté l’unique réalisation de la partie. AEK a préservé son avance jusqu’au terme de la rencontre et empoche ainsi ses trois premiers points dans la nouvelle phase de ligue.

Pour LASK, qui découvre cette saison la phase principale de la Ligue des champions, cette courte défaite laisse des regrets après un match resté longtemps ouvert.

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AEK prend donc un premier avantage comptable dans une phase de ligue où chaque équipe dispute huit rencontres avant le classement final de janvier.