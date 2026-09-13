Mondial U20 féminin : le Nigeria file en huitièmes après un 10-1

Le Nigeria a décroché sa place en huitièmes de finale de la Coupe du monde féminine U20 après une victoire 10-1 contre la Nouvelle-Calédonie, dimanche 13 septembre 2026 en Pologne. Les Falconets terminent deuxièmes du groupe F avec quatre points.

Winner Onajite David a signé un triplé dans une rencontre largement dominée par les Nigérianes. La Nouvelle-Calédonie n’a réduit l’écart qu’à la 89e minute, avant un dernier but nigérian dans le temps additionnel.

Ce large succès intervient après une défaite 2-0 contre l’Espagne et un nul 0-0 face à la Chine. Le Nigeria avait donc besoin d’un résultat fort lors de cette troisième journée pour poursuivre son tournoi.

Les Falconets, déjà finalistes de la compétition en 2010 et 2014, affronteront l’Angleterre en huitièmes de finale jeudi. Avant le tournoi, leur entrée en lice face à l’Espagne avait ouvert un groupe relevé avec la Chine et la Nouvelle-Calédonie.

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Le Nigeria a inscrit dix buts dans cette seule rencontre après être resté muet lors de ses deux premiers matches. La qualification a été confirmée avec la deuxième place du groupe F.