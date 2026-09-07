Mondial U20 féminin 2026 : les Falconets défient l’Espagne d’entrée

Les Falconets du Nigeria entrent en lice ce lundi 7 septembre 2026 au Mondial U20 féminin en affrontant l’Espagne à l’Arena Sosnowiec, en Pologne. Le coup d’envoi est programmé à 18 heures en Pologne, soit 17 heures au Nigeria et au Bénin, selon le calendrier officiel de la FIFA.

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Le Nigeria évolue dans le groupe F avec l’Espagne, la Chine et la Nouvelle-Calédonie. Pour les joueuses de Moses Aduku, ce premier match constitue le test le plus relevé du groupe sur le papier et peut déjà peser lourd dans la course aux huitièmes de finale.

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Les Falconets arrivent en Pologne avec une longue tradition dans la compétition. Le Nigeria a participé à toutes les éditions du Mondial U20 féminin et a atteint deux fois la finale, en 2010 et en 2014, sans parvenir à décrocher le trophée.

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La préparation immédiate a offert des signaux positifs. Le 28 août, les Nigérianes ont battu la Pologne 1-0 en match amical grâce à un but de Mary Mamudu. Elles ont ensuite terminé leur phase de préparation sans défaite avant l’ouverture du tournoi.

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Un premier choc avant la Chine et la Nouvelle-Calédonie

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L’Espagne représente une référence du football féminin de jeunes et a déjà remporté cette Coupe du monde U20. Le sélectionneur nigérian Moses Aduku a expliqué vouloir aborder cette rencontre comme une finale, avec l’objectif de prendre les trois points dès la première journée.

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Après l’Espagne, le Nigeria affrontera la Chine le 10 septembre, toujours à Sosnowiec, puis la Nouvelle-Calédonie le 13 septembre. Les deux premiers de chacun des six groupes ainsi que les quatre meilleurs troisièmes se qualifieront pour les huitièmes de finale.

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Le Mondial U20 féminin 2026 se déroule du 5 au 27 septembre dans quatre villes polonaises : Łódź, Bielsko-Biała, Katowice et Sosnowiec. Vingt-quatre sélections participent à cette édition, parmi lesquelles plusieurs représentantes africaines, dont le Bénin, le Ghana, la Tanzanie et le Nigeria.

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Pour les Falconets, l’enjeu dépasse une simple bonne entrée en matière. Deux fois vice-championnes du monde, elles poursuivent toujours un premier titre planétaire dans la catégorie et savent qu’un résultat positif face à l’Espagne leur donnerait immédiatement une position favorable dans le groupe F.