Foot : Pierre-Emerick Aubameyang annonce son retrait de la sélection gabonaise, se disant « humilié »

Le capitaine de l’équipe du Gabon, Pierre-Emerick Aubameyang, a annoncé mercredi 2 septembre 2026 son retrait de la sélection nationale, dénonçant une « humiliation », après avoir été désigné responsable par les autorités gabonaises de l’échec des Panthères à la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025, avant d’être finalement réintégré dans l’équipe.

« Ils m’ont humilié et sali alors que j’avais joué la CAN en étant blessé », a dénoncé l’attaquant de 37 ans. « C’est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase et je préfère m’arrêter là. »

Le Gabon avait été éliminé dès la phase de groupes de la CAN 2025, organisée au Maroc, après trois défaites, dont la dernière contre la Côte d’Ivoire (3-2). Le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema avait alors estimé que cet échec fragilisait « une part de l’identité nationale ».

En réaction, le gouvernement avait décidé la dissolution du staff technique et la suspension de l’équipe nationale jusqu’à nouvel ordre, ainsi que la mise à l’écart de Pierre-Emerick Aubameyang et de son coéquipier Bruno Ecuele Manga, 38 ans, avant leur réintégration ultérieure. Cette suspension avait suscité une vague d’indignation parmi les supporters gabonais.

Meilleur buteur de l’histoire des Panthères

Meilleur buteur de l’histoire de la sélection gabonaise, Aubameyang avait déjà réagi à sa mise à l’écart en estimant que « les problèmes de l’équipe sont bien plus profonds que la petite personne » qu’il est.

Sur le plan des clubs, l’attaquant a quitté l’Olympique de Marseille pour rejoindre le Deportivo La Corogne, de retour en première division espagnole, où il a déjà inscrit trois buts. Le nouveau sélectionneur du Gabon, Sébastien Migné, devra désormais composer avec le retrait de son capitaine pour préparer les éliminatoires de la prochaine CAN, prévue en 2027 en Afrique de l’Est.