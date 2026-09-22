Éliminatoires CAN 2027 : Onyedika disponible, le Nigeria évite un nouveau forfait

Le Nigeria devrait pouvoir compter sur Raphael Onyedika pour le début des éliminatoires de la CAN 2027. Touché à l’épaule avec l’Eintracht Francfort contre Fribourg samedi, le milieu de terrain est toujours annoncé avec les Super Eagles pour les rendez-vous face à Madagascar et à la Guinée-Bissau.

Onyedika a été soigné après un duel en fin de match lors du nul 2-2 de Francfort, mais il a pu terminer la rencontre. Les premiers examens n’ont pas révélé de blessure grave selon les informations rapportées en Allemagne, et l’Eintracht l’a maintenu lundi dans sa liste officielle des joueurs partis en sélection.

Cette disponibilité soulage le milieu nigérian, où Eric Chelle l’a retenu avec Wilfred Ndidi, Alex Iwobi et Frank Onyeka. Le Nigeria doit recevoir Madagascar le 25 septembre à Uyo avant de se déplacer en Guinée-Bissau le 29 septembre. La sélection est déjà privée de Victor Osimhen, remplacé par Taiwo Awoniyi pour cette fenêtre.

Arrivé à l’Eintracht Francfort en août en provenance du Club Brugge, Onyedika a signé jusqu’en 2031. Le club allemand le présente parmi ses internationaux mobilisés pour la fenêtre de septembre-octobre, avec les deux matches de qualification de la CAN inscrits à son programme.