Éliminatoires CAN 2027 : Osimhen forfait, Awoniyi prend sa place avant Madagascar

Victor Osimhen manquera les deux premiers matches du Nigeria dans les éliminatoires de la CAN 2027. La Fédération nigériane a confirmé dimanche 20 septembre 2026 le forfait de l’attaquant de Galatasaray, toujours en récupération d’une blessure musculaire, et Taiwo Awoniyi a été appelé pour le remplacer.

Les Super Eagles recevront Madagascar le 25 septembre à Uyo avant de se déplacer en Guinée-Bissau le 29 septembre. Osimhen figurait encore dans la liste de 24 joueurs annoncée pour ces deux rencontres, le staff espérant une reprise suffisamment rapide.

Cette reprise n’a pas eu lieu. Le joueur de 27 ans s’était blessé avec Galatasaray contre Istanbul Başakşehir et avait quitté le terrain à la 33e minute. Les examens médicaux avaient ensuite révélé une lésion musculaire au niveau de l’adducteur droit. Son absence du match de championnat contre Trabzonspor samedi a confirmé qu’il ne serait pas prêt pour la fenêtre internationale.

Éric Chelle a donc rappelé Taiwo Awoniyi. L’attaquant de Coventry City rejoint un secteur offensif qui comprend notamment Ademola Lookman, Moses Simon, Tolu Arokodare, Akor Adams et George Ilenikhena.

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Le Nigeria entamera ainsi sa campagne qualificative sans l’un de ses principaux buteurs. Osimhen poursuivra sa rééducation avec Galatasaray, tandis que sa disponibilité pour le match amical contre la Russie prévu le 6 octobre dépendra de l’évolution de sa récupération.