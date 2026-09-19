Nigeria : Ilenikhena, Okonkwo et James appelés pour la première fois

Éric Chelle a convoqué Arthur Okonkwo, Isaac James et George Ilenikhena pour la première fois avec l’équipe senior du Nigeria. Les trois nouveaux visages figurent dans le groupe de 24 joueurs retenu pour les premiers matches des éliminatoires de la CAN 2027, contre Madagascar le 25 septembre puis la Guinée-Bissau le 29 septembre.

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La nouveauté touche les trois lignes. Okonkwo intègre le groupe des gardiens aux côtés de Stanley Nwabali et Maduka Okoye. James offre une option supplémentaire en défense, tandis qu’Ilenikhena rejoint un secteur offensif qui comprend notamment Victor Osimhen, Ademola Lookman, Samuel Chukwueze et Moses Simon.

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La liste marque aussi les retours de Stanley Nwabali et d’Ola Aina. Au milieu, Wilfred Ndidi, Alex Iwobi, Raphael Onyedika et Frank Onyeka font partie de l’ossature retenue par Chelle pour ouvrir la campagne continentale.

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Le sélectionneur conserve ainsi plusieurs cadres tout en intégrant des joueurs qui découvrent le groupe senior. Le premier rendez-vous arrivera face à Madagascar, avant une deuxième rencontre quatre jours plus tard contre la Guinée-Bissau.

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Un groupe distinct, à dominante plus jeune, est également attendu pour le match amical contre la Russie le 6 octobre. Cette rencontre doit permettre au staff nigérian d’observer d’autres options après les deux journées de qualification.

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Le Nigeria ouvrira sa campagne contre Madagascar le 25 septembre avant d’enchaîner avec la Guinée-Bissau le 29 septembre. Okonkwo, James et Ilenikhena auront durant ce rassemblement leur première occasion de porter le maillot des Super Eagles en équipe senior.