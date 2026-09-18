U20 : Cuna signe un doublé, le Mozambique prend la tête du groupe A

Le Mozambique a renversé les Seychelles 4-1 vendredi 18 septembre à Maputo pour prendre la tête du groupe A du tournoi qualificatif COSAFA à la CAN U20 2027. Alírio Cuna a inscrit un doublé dans ce succès inaugural des hôtes.

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Les Seychelles avaient pourtant ouvert le score dès la 5e minute par Eriano Rajabary. Fanuel Macuácua a égalisé à la 19e avant que Cuna ne fasse basculer la rencontre avec deux buts aux 29e et 57e minutes. Faizal Abdala a fixé le score à 4-1 à la 77e.

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Avec trois points et une différence de buts de +3, le Mozambique occupe la première place du groupe A devant la Namibie, également victorieuse vendredi. Les Namibiens ont battu Maurice 1-0 grâce à un but du capitaine Lukas Sakeus à la 43e minute.

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Le tournoi réunit douze sélections jusqu’au 27 septembre. Les trois premiers de groupe et le meilleur deuxième accéderont aux demi-finales, tandis que les deux finalistes décrocheront leur qualification pour la CAN U20 2027 prévue au Ghana.

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Dans le groupe C, la Zambie a également réussi son entrée en battant le Malawi 2-0. Billy Daka, entré en cours de match, a inscrit les deux buts aux 80e et 90e+8 minutes.

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Le Mozambique retrouvera la Namibie dimanche 20 septembre à Maputo dans un duel entre les deux équipes déjà à trois points dans le groupe A. Maurice et les Seychelles s’affronteront plus tôt dans la journée.