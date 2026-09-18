Beach soccer : le Kenya se retire, la Libye passe sans jouer

Le retrait du Kenya propulse la Libye au deuxième tour des éliminatoires de la CAN de beach soccer 2026. La CAF a confirmé vendredi 18 septembre que la sélection libyenne affrontera le Maroc en octobre pour une place en phase finale.

Le Kenya et la Libye devaient initialement s’affronter en aller-retour au premier tour, avec des rencontres programmées entre le 18 et le 20 septembre puis du 25 au 27 septembre. Le forfait kényan supprime cette double confrontation et envoie la Libye au tour suivant sans avoir disputé de match.

Selon Coast Football Kenya, la Fédération kényane avait tenté de revenir sur son retrait à l’approche de l’échéance. La CAF n’a pas accepté cette demande de réintégration, la qualification de la Libye ayant déjà été communiquée aux parties concernées. L’instance continentale a ensuite officialisé le nouveau tableau des éliminatoires.

La Libye retrouvera le Maroc sur une double confrontation dont le match aller est prévu entre le 9 et le 11 octobre, avant le retour du 16 au 18 octobre. Six autres affiches composeront ce deuxième tour : le vainqueur de Maurice-Angola contre l’Égypte, Côte d’Ivoire-Mauritanie, Tanzanie-Mozambique, Seychelles-Malawi, Burundi-Ouganda et Nigeria-Ghana.

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Le Sénégal, pays hôte de la CAN de beach soccer 2026, est déjà qualifié pour la phase finale en tant que tenant du titre. Les sept vainqueurs du deuxième tour le rejoindront pour le tournoi à huit équipes, programmé du 7 au 15 novembre.

Maurice et l’Angola ouvriront les qualifications dimanche 20 septembre à 11h00 GMT à Blue Bay Beach Arena. Le retour est fixé au week-end du 25 au 27 septembre.