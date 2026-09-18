Sénégal : Sadio Mané absent de la première liste de Patrick Vieira

Sadio Mané ne figure pas dans la première liste de Patrick Vieira à la tête du Sénégal, dévoilée vendredi 18 septembre 2026 à Dakar. Le nouveau sélectionneur a retenu 29 joueurs pour les deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2027, puis un match amical début octobre.

L’absence de l’attaquant constitue le choix le plus marquant de cette première sélection. Patrick Vieira a en revanche conservé plusieurs cadres, dont Kalidou Koulibaly, Idrissa Gana Guèye, Pape Matar Sarr, Ismaïla Sarr, Nicolas Jackson et Iliman Ndiaye. Édouard Mendy ne figure pas non plus dans le groupe après avoir annoncé sa retraite internationale.

Le technicien a également fait appel à Malang Sarr, Sadibou Sané et Pape Moussa Fall. Dans les buts, Yehvann Diouf et Mory Diaw sont accompagnés par Mamour Ndiaye et Ngagne Demba Thiam, alors que le départ d’Édouard Mendy ouvre une nouvelle hiérarchie au poste.

Le Sénégal doit commencer sa campagne de qualification à la CAN 2027 le vendredi 25 septembre contre le Mozambique à Maputo, avant de se déplacer en Éthiopie le mardi 29 septembre. Les Lions affronteront ensuite les Comores en amical le dimanche 4 octobre à l’Orange Vélodrome de Marseille.

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Patrick Vieira avait été nommé sélectionneur du Sénégal le 18 août pour succéder à Pape Thiaw. Sa présentation officielle a eu lieu ce vendredi au stade Léopold Sédar Senghor, en même temps que l’annonce de ce premier groupe.

La première sortie du Sénégal sous ses ordres est programmée le 25 septembre à l’Estádio Nacional do Zimpeto de Maputo, face au Mozambique.