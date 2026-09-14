Sénégal : Patrick Vieira dévoilera sa première liste le 18 septembre

Patrick Vieira sera officiellement présenté comme sélectionneur du Sénégal vendredi 18 septembre 2026 à 10 h 30 GMT, au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar. Le technicien de 50 ans profitera de cette première sortie devant la presse pour dévoiler sa première liste de joueurs convoqués avec les Lions.

La Fédération sénégalaise de football avait annoncé sa nomination le 18 août, après la fin du mandat de Pape Thiaw. Né à Dakar, l’ancien capitaine de l’équipe de France prend pour la première fois la direction d’une sélection nationale après plusieurs expériences en club en Angleterre, en France et en Italie.

Cette première liste lancera concrètement la préparation de la prochaine fenêtre internationale. Le Sénégal doit se déplacer au Mozambique le 25 septembre puis en Éthiopie le 29 septembre dans les éliminatoires de la CAN 2027, avant un match amical contre les Comores le 4 octobre à Marseille.

La convocation sera notamment scrutée au poste de gardien. Édouard Mendy a annoncé le 13 septembre la fin de sa carrière internationale après 59 sélections, laissant à Vieira un premier choix important à trancher dans la hiérarchie des Lions.

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Vieira arrive avec une longue expérience de joueur au plus haut niveau et un parcours d’entraîneur passé notamment par New York City FC, Nice, Crystal Palace, Strasbourg et le Genoa. Champion du monde 1998 et champion d’Europe 2000 avec la France, il a disputé plus de 100 matches avec les Bleus et porté le brassard d’Arsenal en Premier League.