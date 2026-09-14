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Tottenham : De Zerbi écarte encore Richarlison avant Liverpool

Roberto De Zerbi a confirmé lundi 14 septembre que Richarlison ne sera pas retenu avec Tottenham pour le déplacement à Liverpool mardi, au troisième tour de la Coupe de la Ligue anglaise. L’attaquant brésilien reste pourtant éligible dans cette compétition malgré son absence de la liste des 25 joueurs enregistrés en Premier League.

André Kouagou Assane
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Tottenham : De Zerbi écarte encore Richarlison avant Liverpool
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Richarlison avait été écarté de la liste de championnat après avoir exprimé son souhait de quitter Tottenham pendant le mercato estival. Plusieurs pistes de départ n’ont pas abouti avant la fermeture des principaux marchés, laissant le joueur de 29 ans sous contrat avec les Spurs mais en dehors des plans immédiats en championnat.

De Zerbi a expliqué avoir tenté à plusieurs reprises de convaincre l’ancien joueur d’Everton de rester à Londres et lui avoir proposé une prolongation. Le technicien italien a indiqué que le joueur n’avait pas souhaité poursuivre sur cette voie et que la situation n’avait pas changé pour le rendez-vous de Coupe de la Ligue.

Cette nouvelle mise à l’écart intervient alors que Tottenham traverse un début de saison difficile sur le plan offensif. Les Spurs n’ont marqué aucun but lors de leurs quatre premières journées de Premier League et ne comptent que deux points, leur plus longue entame de championnat sans but.

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Le déplacement à Anfield se fera également sans Sandro Tonali et Pedro Porro, forfaits, tandis que Destiny Udogie est de nouveau disponible. Tottenham a confirmé ces éléments dans son point médical publié avant la rencontre.

Liverpool et Tottenham s’affronteront mardi 15 septembre à Anfield pour une place au quatrième tour de la Coupe de la Ligue. Le coup d’envoi est prévu à 20 heures au Royaume-Uni.

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