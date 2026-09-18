Volley : le Ghana bat le Kenya 3-0 et file en huitièmes

Le Ghana s’est qualifié pour les huitièmes de finale du Championnat d’Afrique masculin de volleyball 2026 en dominant le Kenya 3-0, jeudi 17 septembre à Tunis. Les Black Spikers ont bouclé la rencontre en trois manches, 25-20, 25-23 et 25-20.

Ce succès permet aux Ghanéens de terminer deuxièmes de la poule A derrière la Tunisie. Battu 3-0 par le pays hôte lors de son entrée en lice, le Ghana a réagi dans le match décisif face au Kenya, qui termine le groupe sans point après deux défaites en trois sets.

Le Ghana a pris l’avantage dès la première manche, remportée 25-20. Le Kenya a davantage résisté dans le deuxième set et est revenu à 22-22, mais les Black Spikers ont gagné les trois échanges suivants pour conclure 25-23. Ils ont ensuite fermé le match sur un nouveau 25-20.

La Confédération africaine de volleyball (CAVB) comptabilise 75 points pour le Ghana contre 63 pour le Kenya. Ibrahim a terminé meilleur marqueur de la rencontre avec 24 points, dont 20 à l’attaque et trois aces. Alhassan a ajouté 10 points pour les Ghanéens.

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La deuxième place de la poule A envoie le Ghana au tour des huitièmes, tandis que la Tunisie, première du groupe, accède directement aux quarts de finale. Les vainqueurs des poules A, C et D bénéficient de ce passage direct, les autres équipes qualifiées devant disputer un tour supplémentaire.

Les huitièmes de finale sont programmés les 19 et 20 septembre à Tunis. Le Championnat d’Afrique sert également de voie de qualification pour le Championnat du monde 2027 et les Jeux olympiques de Los Angeles 2028.