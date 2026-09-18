Athlétisme : Ruti Aga, gagnante de Tokyo 2019, suspendue provisoirement

L’Éthiopienne Ruti Aga, gagnante du marathon de Tokyo en 2019, a été suspendue provisoirement par l’Athletics Integrity Unit (AIU) dans le cadre d’une procédure antidopage. L’instance mentionne la présence ou l’usage de méthylprednisolone, ainsi qu’une accusation distincte de manipulation.

L’AIU indique que la suspension provisoire est enregistrée à la date du 10 septembre 2026 et qu’un avis de mise en accusation a été délivré. La mesure interdit temporairement à l’athlète de participer aux compétitions et activités relevant de World Athletics, dans l’attente de la suite de la procédure disciplinaire.

À ce stade, aucune sanction définitive n’a été prononcée contre Ruti Aga. L’AIU précise, dans ses règles de procédure, qu’une suspension provisoire constitue une mesure conservatoire et ne vaut pas constat final de culpabilité.

La méthylprednisolone est un corticostéroïde figurant sur la liste des substances interdites dans certaines conditions par les règles antidopage. L’AIU retient dans le dossier de l’athlète les articles 2.1 et 2.2 relatifs à la présence ou à l’usage d’une substance interdite, ainsi que l’article 2.5 concernant la manipulation.

Publicité

Âgée de 32 ans, Ruti Aga a également signé plusieurs podiums dans les grands marathons internationaux, notamment à Berlin et New York.

Lors de sa victoire à Tokyo le 3 mars 2019, Aga avait bouclé les 42,195 km en 2 h 20 min 40 s. World Athletics situe son record personnel à 2 h 18 min 34 s, réalisé à Berlin en 2018.