Ligue Europa : Mofokeng marque dès sa première titularisation, l’Union SG gagne 3-0

Relebohile Mofokeng a lancé l’Union Saint-Gilloise vers un succès 3-0 sur le terrain du Viktoria Plzeň, jeudi 17 septembre, pour la première journée de la phase de ligue de la Ligue Europa. Titularisé pour la première fois dans la compétition, l’attaquant sud-africain a ouvert le score à la 17e minute.

L’Union SG a ensuite creusé l’écart avant la pause grâce à Mateo Biondic, buteur à la 43e minute. Ondřej Kričfaluši a inscrit le troisième but à la 59e, permettant au club belge de repartir de République tchèque avec trois points et une différence de buts de +3.

Cette réalisation est le premier but de Mofokeng en Ligue Europa. Elle prolonge une série déjà marquée par deux buts en championnat : le joueur de 21 ans avait trouvé le chemin des filets contre Saint-Trond le 2 septembre, puis face à Lommel le 12 septembre.

La performance intervient le jour même où Mofokeng a été retenu dans la première liste de Pitso Mosimane avec les Bafana Bafana depuis le retour du technicien à la tête de l’Afrique du Sud. La sélection sud-africaine doit affronter la Guinée le 26 septembre puis l’Érythrée le 30 septembre dans les éliminatoires de la CAN 2027.

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Mofokeng a rejoint l’Union Saint-Gilloise en juillet en provenance des Orlando Pirates. Le club bruxellois lui a fait signer un contrat jusqu’à la mi-2030, avec une option pour une saison supplémentaire. Avant son but européen à Plzeň, il avait déjà marqué trois fois en championnat de Belgique cette saison.

L’Union Saint-Gilloise poursuivra sa campagne de Ligue Europa le 15 octobre avec la réception de la Real Sociedad, selon le calendrier publié par l’UEFA.