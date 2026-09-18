Europa League : Yusuf impliqué sur les trois buts, Ferencváros gagne 3-1 au Celtic

Bamidele Yusuf a été impliqué dans les trois buts de Ferencváros lors de la victoire 3-1 au Celtic, jeudi 17 septembre à Glasgow, pour la première journée de Ligue Europa . Le Nigérian a provoqué l’ouverture du score avant de servir Kristoffer Zachariassen puis Daniel Arzani sur les deux buts suivants.

À la 20e minute, le ballon envoyé par Yusuf a été détourné dans son propre but par le défenseur Liam Scales. Après l’égalisation de Mika Baur à la 43e, Yusuf a servi Kristoffer Zachariassen, auteur d’une talonnade qui a redonné l’avantage aux Hongrois dans le temps additionnel de la première période.

Deux minutes après la reprise, l’attaquant de 25 ans a trouvé Daniel Arzani, dont la frappe enroulée de l’extérieur de la surface a porté le score à 3-1. Ferencváros a ensuite conservé cet avantage jusqu’au coup de sifflet final.

Celtic a eu 63 % de possession et tenté 16 tirs contre 14 pour Ferencváros, mais les visiteurs ont cadré six fois contre quatre pour les Écossais. L’UEFA souligne que le club hongrois a ainsi signé sa septième victoire depuis le début de ses tours qualificatifs européens cette saison.

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Yusuf évolue à Ferencváros depuis août 2025. Le club hongrois l’avait recruté après une saison au FK Vojvodina durant laquelle le joueur nigérian avait inscrit 21 buts et délivré sept passes décisives toutes compétitions confondues, selon sa présentation officielle.

Ferencváros recevra Viktoria Plzeň le 15 octobre pour la deuxième journée de la phase de ligue de Ligue Europa, selon le calendrier de l’UEFA.